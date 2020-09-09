انفجار في كابول يستهدف موكب نائب الرئيس الأفغاني

أصيب عدد من الأشخاص جراء انفجار استهدف موكب نائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح في منطقة تايماني بالعاصمة كابول، دون أن يصاب نائب الرئيس في ذلك الانفجار، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية صباح اليوم الأربعاء.

وذكرت قناة "طلوع نيوز" المحلية أنه لم يُعرف بعد نوعية الانفجار وعدد الضحايا، مشيرة إلى أن سيارات إسعاف وإطفاء هرعت إلى مكان الانفجار.

ولم تعلق شرطة كابول بعد كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.