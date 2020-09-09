أكثر من 300 ألف وفاة بكورونا في أميركا اللاتينية

تخطّى عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي عتبة الـ300 ألف وفاة، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس الثلاثاء استناداً إلى بيانات رسمية.

وفي حين لا تزال البرازيل، البالغ عدد سكانها 212 مليون نسمة، أكثر بلدان القارّة تضرّراً من الوباء (4.162.073 إصابة من بينها 127.464 حالة وفاة)، فقد تخطّى عدد الوفيات الناجمة عن الجائحة في البيرو عتبة الـ30 ألف وفاة.

والبيرو البالغ عدد سكّانها 33 مليون نسمة أصبحت الدولة الأولى في العالم على صعيد معدّل الوفيات بالنسبة لعدد السكان (93,28 وفاة لكل مئة ألف نسمة)، وفقاً لتصنيف نشرته جامعة جونز هوبكنز. وتجاوز عدد المصابين بالفيروس في البيرو 691.500 مصاب توفي منهم أكثر من 30 ألفاً.

والولايات المتّحدة هي الدولة الأكثر تسجيلاً للوفيات الناجمة عن الفيروس في العالم (189.557 وفاة)، تليها البرازيل (127.464 وفاة) ثم الهند (72.775 وفاة) ثم المكسيك (67.781) فبريطانيا (41.586 وفاة).

وأعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.