عمليات إجلاء واسعة إثر اندلاع حرائق ضخمة في مخيم للاجئين باليونان

ذكرت وسائل إعلام يونانية أن حرائق ضخمة عدة اندلعت داخل وحول مخيم موريا للاجئين في جزيرة ليسبوس ليل الثلاثاء الأربعاء.

وقامت السلطات بإجلاء معظم الأشخاص من المخيم الذي اشتعلت النيران فيه بالكامل تقريبا، حسب محطة "إي آر تي".

وتسببت رياح قوية بسرعة 60 كيلومترا في الساعة في تأجيج الحرائق. وأفادت منظمات إغاثية ومتطوعون في الموقع بأن بعض مسارات الهروب للأشخاص قطعتها ألسنة اللهب والأدخنة.

ومازال سبب الحرائق غير واضح.

وتكافح خدمات الطوارئ في الجزيرة حريق غابات ضخم على بعد نحو 25 كيلومترا شمال غربي موريا منذ مساء الثلاثاء.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط جرحى أو قتلى جراء الحرائق.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن عددا كبيرا من الأشخاص الذين يعيشون بالمخيم فروا إلى غابات وتلال مجاورة، بينما فر آخرون تجاه مدينة ميتيليني الرئيسية في جزيرة ليسبوس.

ويخضع المخيم للحجر الصحي منذ الأسبوع الماضي بعد تسجيل زيادة في الإصابات بفيروس كورونا.

وتم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المخيم الأسبوع الماضي، وتم الإبلاغ عن 35 حالة يوم الثلاثاء.