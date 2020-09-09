ترامب يعلن عن خفض إضافي للقوات الأميركية في العراق

قال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية إن الرئيس دونالد ترامب سيعلن عن سحب مزيد من القوات الأميركية من العراق اليوم الأربعاء.

وأضاف المسؤول أن هذا الإعلان سيتبعه إعلان آخر في الأيام المقبلة بشأن خفض إضافي للقوات الأميركية في أفغانستان.

وقال مسؤول أميركي تحدث شريطة عدم نشر اسمه الشهر الماضي إن من المتوقع أن تسحب الولايات المتحدة نحو ثلث قواتها من العراق في الأشهر المقبلة.

وللولايات المتحدة حاليا نحو 8600 جندي في أفغانستان. وقال ترامب في مقابلة نشرت الشهر الماضي إن الولايات المتحدة تعتزم خفض هذا العدد إلى حوالي 4000.