حاكم نيويورك يلمح إلى إمكانية اللجوء للتعلم عن بعد بسبب كورونا

لمح حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، اليوم الثلاثاء، إلى إن الكليات التي ظهرت فيها أكثر من 100 حالة من مرض كوفيد- 19 قد تضطر إلى التحول إلى التعلم عن بعد وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتصدر وزارة الصحة في الولاية لوائح تطالب الكليات بإبلاغ السلطات عندما تسجل 100 حالة في غضون أسبوعين.

وذكر كومو، في مؤتمر صحفي حول التطورات الخاصة بفيروس كورونا، أن سبع جامعات، بما في ذلك "كورنيل" و"هوفسترا"، شهدت تفشيا للمرض.

وأضاف كومو أنه إذا شهدت المدارس الابتدائية والثانوية مجموعات من الحالات المصابة، فإن الولاية ستتدخل أيضاً.

كانت ولاية نيويورك شهدت تفشيا كبيرا للوباء خلال فصل الربيع فيما بات يعرف بموجة كورونا الأولى. وتخشى السلطات في الولاية من ظهور موجة ثانية من الجائحة.