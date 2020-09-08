الفحوص تثبت عدم إصابة رئيس وزراء فرنسا بكورونا

أثبتت الفحوص، اليوم الثلاثاء، عدم إصابة رئيس وزراء فرنسا جان كاستكس بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 وذلك بعد مخالطته مصاباً بالفيروس.

وأجريت الفحوص لكاستكس بعد ركوبه سيارة في مطلع الأسبوع مع مدير سباق فرنسا للدراجات كريستيان برودوم الذي أثبتت الاختبارات إصابته بالفيروس، في وقت سابق الثلاثاء.

وسيخضع وزير الداخلية جيرالد دارمانان أيضا للفحص بعد أن قضى وقتاً بصحبة برودوم اليوم قبل الكشف عن إصابته.

وقال كاستكس، على حسابه على "تويتر"، إنه سيتبع البروتوكول الذي وضعته الحكومة نظراً لمخالطته مصاباً.

والقواعد المتبعة في فرنسا في مثل هذه الحالات هو العزل والابتعاد عن أماكن العمل والخضوع للاختبارات.

لكن كاستكس قال "سأقوم بجميع واجباتي مع احترام الإرشادات الصحية بدقة".



