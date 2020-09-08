إسرائيل وتشاد تناقشان تبادل السفراء

القدس (رويترز)

أكد مكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين تتنياهو أنه ناقش مع مبعوث تشادي، أمس، إمكانية رفع مستوى العلاقات، بما يمكن أن يشمل تبادل السفراء.

وزار الرئيس التشادي إدريس ديبي إسرائيل عام 2018 لبدء عملية لإحياء العلاقات، التي قطعتها تشاد في عام 1972. وبدأت إسرائيل العملية في نطاق إقامة علاقات مع العالم العربي والإسلامي.

وجاء في بيان مكتب رئيس وزراء إسرائيل، أنه في المحادثات التي أجريت، أمس، ناقش وفد تشادي برئاسة عبد الكريم ديبي نجل الرئيس التشادي «تعيين سفيرين، وفتح بعثات دبلوماسية إحداها لتشاد».

وأوضح البيان أن الوفد، الذي ضم رئيس المخابرات التشادية، ناقش أيضاً التعاون الثنائي في مكافحة الإرهاب ومسائل أخرى.

وفي بيان منفصل قال وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين: «إن حكومة نتنياهو سترسل وفد أعمال لتطوير مشروعات معدنية ممكنة في تشاد».