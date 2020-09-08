واشنطن: استهداف مَن يقمع الشعب اللبناني

واشنطن (وكالات)

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، أمس، عقوبات على الوزيرين اللبنانيين السابقين، علي حسن خليل، ويوسف فنيانوس، لتعاونهما مع ميليشيات «حزب الله» الإرهابية وضلوعهما في عمليات فساد.

ويعتبر خليل، وهو وزير المالية السابق، مستشار لرئيس مجلس النواب وزعيم «حركة أمل» نبيه بري، فيما يعد فنيانوس أحد المقربين من سليمان فرنجية، زعيم «تيار المردة».

و«المردة» و«أمل» من أبرز حلفاء ميليشيات «حزب الله» المدرجة على لوائح الإرهاب في الولايات المتحدة.

ونبه وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان إلى أن «الولايات المتحدة تدعم شعب لبنان في مطالبته بإصلاحات، وستواصل استخدام كل السبل المتوافرة لديها لاستهداف من يقمعونه ويستغلونه». وقد أعلن المسؤول الأميركي، أن الولايات المتحدة لن تتردد في فرض عقوبات على أي شخص أو جهة تدعم «حزب الله».

وأوضح أن 90 شخصية مقربة من «حزب الله» وضعت على قائمة العقوبات منذ 2017.

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في تغريدة «إننا نقف مع دعوة اللبنانيين للإصلاح، وسنعزز المساءلة لأي شخص يسهل أجندة حزب الله الإرهابية، تقوم الولايات المتحدة اليوم بمعاقبة وزيرين لبنانيين سابقين فاسدين أساءا استخدام منصبيهما لتقديم دعم مادي لحزب الله».

بدوره، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شنكر، قال، أمس، إن على «حلفاء حزب الله أن يعرفوا أننا سنلاحقهم في المستقبل والضغوط ستزيد على الحزب».

وأضاف شينكر أن «فنيانوس وخليل كانا منخرطين في عمليات فساد تسمح بعمل حزب الله في لبنان والعقوبات هي رسالة إلى الحزب وحلفائه بأنه حان وقت سياسة أخرى في لبنان».

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، قد أكدت في وقت سابق، أمس، أن «الولايات المتحدة تقف مع الشعب اللبناني وملتزمة بمساعدته على التعافي من آثار مأساة انفجار بيروت».

وأضحى «حزب الله» واحداً من المتهمين الأساسيين في قضايا الفساد السياسي الذي يعيشه لبنان، وهذا ما كشفه الانفجار الهائل الذي دمر العاصمة بيروت، في 4 أغسطس الجاري، كما باتت عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي، مرهونة بتقويض سيطرة «حزب الله» على مفاصل الدولة، وزيادة الخناق على التنظيم المصنف إرهابياً لدى الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية.