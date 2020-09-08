إيطاليا تتعهد بدعم إعادة بناء بيروت

بيروت (وكالات)

تعهدت إيطاليا بدعم لبنان في مرحلة إعادة بناء العاصمة بيروت، فيما شب حريق جديد في مرفأ المدينة خلال ردم بقايا مخلفات انفجار الرابع من أغسطس الماضي، ويستمع المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي فادي صوان في الأيام القليلة المقبلة إلى إفادات مسؤولين في حكومة تصريف الأعمال.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الذي يعد ثاني مسؤول أوروبي رفيع يزور لبنان بعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده أطلقت عملية «طوارئ الأرز» في أعقاب التفجير الذي راح ضحيته العشرات، وأصيب الآلاف وقدرت خسائره المباشرة بنحو 15 مليار دولار، مؤكداً مساهمة روما في دعم النمو الاجتماعي والاقتصادي للبنان. وأضاف كونتي: «حان الوقت لأن يعيد لبنان بناء الثقة بين الشعب ومؤسساته»، ليضم صوته إلى دعوة فرنسا للتغيير. وفي تصريحات نشرتها الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان قال كونتي بعد محادثات مع الرئيس ميشال عون: «حان الوقت للنظر إلى الأمام وبناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات كما كتابة صفحة جديدة من تاريخ لبنان»، مضيفاً أن إيطاليا والاتحاد الأوروبي مستعدان للمساعدة.

يأتي ذلك فيما اندلع حريق في مرفأ بيروت أمس، وشوهدت سيارات الإطفاء تهرع إلى المكان، فيما انتشر فيديو للحريق من المرفأ. وأصيب عدد كبير من اللبنانيين بالهلع خوفاً من تكرار مشاهد الرابع من أغسطس الماضي. ولاحقاً أفاد الدفاع المدني بأن الحريق يعود لحرق ردم وبقايا مخلفات الانفجار بطلب من الجيش اللبناني، الذي طلب المساندة من الدفاع المدني في حال امتدت النيران. وذكر الدفاع المدني «حتى الآن النيران محصورة وقد وصلت 3 سيارات إطفاء إلى المكان».