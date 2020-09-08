العراق: العثور على 50 صاروخاً و300 مقذوف في كركوك

هدى جاسم (بغداد)

أفادت مصادر أمنية واستخباراتية بمقتل مسلح واعتقال آخر، وتدمير أوكار لتنظيم «داعش» في عملية أمنية بمناطق متفرقة من محافظة كركوك.

وقالت المصادر إن «قوات الشرطة الاتحادية باشرت بعملية عسكرية لملاحقة فلول داعش لتفتيش وتطهير المناطق والقرى ضمن قاطع عمليات كركوك، وأسفرت عن تدمير 6 أوكار للعصابات الإرهابية، عبارة عن مضافات تستخدم للتخفي والاختباء، بالإضافة إلى تفجير ثلاث عبوات ناسفة عثر عليها أثناء عملية تفتيش وتطهير 9 قرى ضمن ناحية الرشاد والمناطق المحيطة بها في كركوك». وذكرت وكالة الاستخبارات في الشرطة الاتحادية أنه تم «القبض على مسؤول العبوات الناسفة بما يسمى بديوان الجند ولاية دجلة في كركوك أثر ورود معلومات استخباراتية بعد ملاحقته بمناطق محافظة كركوك والإطاحة به في مركز المحافظة وإحالته للقضاء لإكمال أوراقه التحقيقية لينال جزاءه العادل». وأوضحت أن انتحارياً بتنظيم «داعش» قام بتفجير نفسه أثناء ملاحقته من قبل القوات الأمنية خلال عملية جنوب كركوك. كما تم العثور على 50 صاروخاً و300 مقذوف.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية «واع» أن «القوات تمكنت من العثور على 50 صاروخاً مختلفة الأنواع و300 مقذوف مختلف الأنواع، كما عثرت على ثلاثة أوكار، وقد تم التعامل معها وفقاً للسياقات».