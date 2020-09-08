وزير ألماني: «حزب الله» خزّن «نترات الأمونيوم» عام 2016 لشن هجمات إرهابية

برلين (وكالات)

أكد توماس ستروبل، وزير الداخلية في ولاية بادن فورتمبيرغ، جنوب ألمانيا، أن ميليشيات «حزب الله» الإرهابية قامت بتخزين مادة «نترات الأمونيوم»، في البلاد منذ عام 2016، لصنع القنابل وتنفيذ هجمات إرهابية في جميع أنحاء العالم.

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن ستروبل، قوله لصحيفة ألمانية إقليمية، إن «المادة المتفجرة تم إحضارها إلى ألمانيا في عام 2016، ولكن لا توجد أي أدلة أو مؤشرات على علاقة هذه الشحنة المخزنة في ألمانيا بالشحنة التي تسببت في انفجار مرفأ بيروت».

وأدى انفجار «نترات الأمونيوم» في مرفأ بيروت أغسطس الماضي، إلى مقتل 191 شخصاً وإصابة نحو 6000 آخرين، ويُعتقد أن المادة المتفجرة كانت مخزنة في المرفأ منذ عام 2014.

واستخدم عناصر «حزب الله»، نترات الأمونيوم، في مخططات إرهابية في فرنسا وبريطانيا وقبرص وبلغاريا، وفق التقرير.

ونفى «حزب الله» أي دور له في تفجير بيروت، لكن يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه المسيطر على العمليات التي تتم في موانئ بيروت.

ومن غير الواضح لماذا لم يحظر ستروبل أنشطة «حزب الله» في ولايته، رغم حظر وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، في أبريل الماضي، جميع أنشطة «حزب الله» داخل أراضي الجمهورية الفيدرالية.

كما أنه من غير الواضح أيضاً ما إذا كان وينفريد كريتشمان رئيس وزراء ولاية بادن فورتمبيرغ، قد سمح لـ«حزب الله» بتخزين نترات الأمونيوم في ولايته، أو كان على علم بأنشطة «حزب الله». ويتهم البعض الولاية باتباع سياسة رقابة متساهلة تجاه «حزب الله».

والشهر الماضي، قال تقرير صحفي نشرته صحيفة «دي فيلت» الألمانية، إن ميليشيات «حزب الله» اشترت كمية كبيرة من «نترات الأمونيوم» بين عامي 2013 و2014. وأوضح التقرير أنه «ليس من المؤكد ما إذا كانت «نترات الأمونيوم» التي تسببت في انفجار المرفأ هي نفسها التي اشتراها «حزب الله» لافتاً إلى أن بعض مشتريات الميليشيا جرى شحنها عبر المرفأ، وأن بعضها جرى استيراده عبر المطار، أو براً عبر سوريا».