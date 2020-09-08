مفتي لبنان يحذر من انزلاق البلاد إلى العنف

بيروت (وكالات)

حذر مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان أمس، من انزلاق البلاد إلى دوامة العنف بعد إطلاق نار دامٍ في حي طريق الجديدة ببيروت أجج المخاوف من تردي الأوضاع الأمنية في بلد تعصف به أزمة اقتصادية شديدة. وعقب لقائه بوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، دعا دريان المواطنين إلى «الوعي والحكمة وعدم الانجرار وراء الفتن، وأن أي خلاف لا يُحل بالسلاح، بل بالحوار والكلمة الطيبة التي تهدئ النفوس وتريح القلوب وتوصل إلى بر الأمان».

بدوره، أكد رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري أن أهالي المنطقة لن يسمحوا لـ«الطارئين بإخراجها من كنف الشرعية». وكانت وسائل إعلام محلية نقلت خلال ساعة متأخرة من يوم أمس الأول، وقوع اشتباكات في حي طريق الجديدة في بيروت، ما أدى إلى سقوط قتيل وجريحين آخرين. وذكر بيان الجيش أن الإشكال بين مجموعة من الشبان، استخدمت خلاله أسلحة رشاشة وقذائف آر بي جي.