إصابات كورونا في المكسيك تواصل التراجع

أعلنت الحكومة في المكسيك، اليوم الثلاثاء، أن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد تشهد تراجعا بشكل مطرد.

وقال هوجو لوبيز كاتي وكيل وزارة الصحة «وصلنا إلى أعلى مستوى في الأسبوع الأول من أغسطس». وأضاف أن «أعداد الإصابات والحالات، التي تنقل إلى المستشفى، تشهد انخفاضا منذ ذلك الحين».

وسجلت الدولة، التي يبلغ عدد سكانها 130 مليون نسمة، 67781 حالة وفاة بسبب مرض كوفيد- 19 الناجم عن الفيروس، وهو رابع أعلى رقم للوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

وأحصت المكسيك ما مجموعه 637509 إصابات.

وأمرت الحكومة بإغلاق الأنشطة الاقتصادية غير الأساسية في أواخر مارس الماضي، بما في ذلك قطاعا الصناعة والأعمال، إضافة إلى المدارس والأنشطة الترفيهية، ما قلل من عدد الأشخاص في الشوارع.