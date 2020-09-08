قطع خطوط إمداد ميليشيات الحوثي إلى الجوف

عقيل الحلالي، بسام عبد السلام (عدن، صنعاء)

حرر الجيش اليمني عدداً من المناطق بمحافظة الجوف وفي مقدمتها منطقة «المحازيم» و«تبة الصليحي» بالإضافة إلى منطقة «الصبائغ» التي تم استعادتها بالكامل في وقت سابق وعدد من المواقع المحيطة بها، و«قرون الهنادية»، وجبال «عرفان والكدادي ومختم الجبيل وجبل حويشيان الاستراتيجي».

وأكد الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني العميد الركن عبده مجلي أنه بتحرير تلك المناطق تمكنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية من قطع خطوط إمداد ميليشيات الحوثي الإرهابية، وإحكام الحصار عليها وتحقيق التقدم على مواقع كانت تتمركز فيها الميليشيات.

ونفذت مقاتلات التحالف العربي هجمات جوية مركزة على مواقع الميليشيات وتعزيزاتها، في محافظات الجوف ومأرب وصنعاء. وأشار العميد مجلي إلى أن المواجهات كبدت الميليشيات عشرات القتلى والجرحى في صفوفها، واعتقال مجاميع من عناصرها وتدمير آليات قتالية وعربات مدرعة تابعة لها. كما أكد أن قوات الجيش حققت تقدمات ميدانية في جبهات مديرية «نهم» بمنطقة «نجد العتق، وقانية، وهيلان، وصرواح، والمخدرة»، لافتاً إلى أن ميليشيات الحوثي تتعرض لحالة استنزاف متواصل في الجبهات، الأمر الذي دفعها إلى الحرب النفسية والدعايات والإشاعات المغرضة وتزوير وثائق كاذبة. وأشاد الناطق الرسمي بدور قبائل اليمن في إسناد الجيش وفي مقدمتهم قبائل مأرب والجوف، لافتاً إلى أن الأيام القادمة ستشهد مزيداً من الانتصارات.

وفي محافظة الحديدة، قتل طفل وشاب جراء قصف الميليشيات أحياءً سكنية في مدينة حيس. وذكرت مصادر محلية أن الميليشيات الحوثية استهدفت، أمس، بقذائف الهاون، منازل المواطنين في منطقة «المغل» شرق حيس.

وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل الطفل عبدالله ماجد عامر «عام واحد»، والشاب محمد عبدالرحمن يوسف «23 عاما»، وإصابة الطفلتين هدى ماجد عامر «7 أعوام» وجنى ماجد عامر «8 أعوام»، كما تسبب القصف بإلحاق أضرار الجسمية بمنازل المواطنين ومزارعهم، وفقاً لما ذكرت المصادر.

وفي سياق آخر، شن عناصر من تنظيم «القاعدة» الإرهابي هجوماً على أحد المقرات الأمنية في محافظة أبين. وقال مصدر أمني لـ«الاتحاد» إن العناصر الإرهابية قامت بزرع عبوة ناسفة بجانب المقر في مديرية «مودية» وتفجيرها عن بعد، موضحاً أن الهجوم لم يسفر عن سقوط خسائر بشرية. وأضاف أن قوات الأمن انتشرت في المنطقة وشرعت بتعقب العناصر الإرهابية التي نفذت الهجوم.