حكومة اليمن: الميليشيات تتاجر بمعاناة الشعب

صنعاء (الاتحاد)

أدانت الحكومة اليمنية، أمس، إعلان ميليشيات الحوثي الإرهابية إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات الإغاثية والإنسانية، بما فيها التابعة للأمم المتحدة، واعتبرت ذلك استمراراً من الميليشيات في المتاجرة بمعاناة اليمنيين.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان على حسابها الرسمي على تويتر إن «إغلاق مطار صنعاء من قبل الحوثيين يعد محاولة بائسة للتغطية على سرقتها لأكثر من 50 مليار ريال من عائدات المشتقات النفطية في الحديدة والتي كانت مخصصة لدفع مرتبات الموظفين المدنيين في اليمن».

وكذّبت وزارة الخارجية مزاعم الحوثيين بعدم توفر المشتقات النفطية، وأوضحت في بيانها أنه تم توريد أكثر من 3.2 مليون طن من المشتقات النفطية لليمن خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2020 وهي كمية تكفي لاحتياجات اليمن لأكثر من 11 شهراً، لافتة إلى أن 53 ‎%‎ من الكمية المستوردة وزعت للمناطق الخاضعة للحوثيين، ومعظمها وصل عبر ميناء الحديدة.

وأكد البيان أن ميناء الحديدة ظل الميناء الأكثر استقبالاً لواردات الوقود خلال العام 2020، مشيراً إلى وصول أكثر من 1.2 مليون طن من المشتقات النفطية إلى الميناء خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس الماضيين وهي كمية تغطي احتياجات المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين لمدة لا تقل عن 7 أشهر.

ولفتت وزارة الخارجية إلى أن الحكومة اليمنية وافقت في مايو الماضي على مقترح المبعوث الأممي بفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية التجارية المباشرة عبر طيران «اليمنية»، لكن الحوثيين رفضوا ذلك المقترح.