واشنطن تفرض عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عقوبات على الوزيرين اللبنانيين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل لضلوعهما في "الفساد" ودعم حزب الله الذي تصنفه واشنطن "منظمة إرهابية".

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، في بيان، إن "الولايات المتحدة تدعم شعب لبنان في مطالبته بإصلاحات، وستواصل استخدام كل السبل المتوفرة لديها لاستهداف من يقمعونه ويستغلونه".

وأضاف مكتب الوزير أن "الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس زاد من الطابع الملح لهذه المطالبات".

وعلي حسن خليل هو أحد أركان حركة "أمل" اللبنانية وتولى وزارة المال منذ 2014 قبل أن يُستبعد من حكومة التكنوقراط التي شكلها حسان دياب بداية هذا العام.

وشغل يوسف فنيانوس وزارة الأشغال العامة والنقل بين 2016 و2020.

ووصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في تغريدة على "تويتر"، حسن خليل وفنيانوس بأنهما "وزيران لبنانيان سابقان فاسدان استغلا موقعيهما لتقديم دعم مادي إلى حزب الله".

وصرح مسؤول أميركي كبير للصحافيين أن هذه العقوبات "ينبغي أن تكون تحذيراً: الولايات المتحدة لن تتردد في معاقبة أي شخص أو كيان يدعم الأنشطة الإرهابية غير المشروعة لحزب الله أو يجعلها ممكنة".

وأضاف "والمسؤولون اللبنانيون، الذين قدموا إلى حزب الله، شرعية سياسية مزعومة أو استغلوا مواقعهم لتحويل أموال عامة إلى المجموعة الإرهابية هم مسؤولون عن أفعالهم".

وأكد المسؤول أيضاً أن الوزيرين السابقين المستهدفين كانا ضالعين في إدارة المرفأ، لكنه أوضح أن هذا الأمر ليس سبب العقوبات الحالية.

وبعد الانفجار المروع في مرفأ العاصمة بيروت في الرابع من أغسطس الماضي، دعمت واشنطن دعوات فرنسا في اتجاه تشكيل حكومة لبنانية تختلف جذرياً عن سابقاتها وقادرة على إجراء الإصلاحات البنيوية المطلوبة لانتشال لبنان من أزمته الاقتصادية.