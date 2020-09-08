الصين تحتفل بانتصارها على فيروس كورونا

احتفلت الصين، اليوم الثلاثاء، بانتصارها على فيروس كورونا المستجد الذي ظهر على أراضيها أواخر العام 2019 خلال حفل حضره الرئيس شي جين بينج.

وأودى المرض، حتى الآن، بحياة نحو 900 ألف شخص عبر العالم.

وقال الرئيس الصيني "لقد قدنا معركة كبيرة ضد الوباء تبيّن أنها صادمة لنا جميعاً". وأوضح، خلال حفل لتوزيع جوائز لمهنيين طبيين، "لقد اجتزنا اختباراً تاريخياً واستثنائياً وشاقاً للغاية" في طريقة التعامل مع فيروس كورونا المستجد.

ووزّع شي جوائز على أربعة "أبطال" من الطواقم الطبية أمام مئات المدعوين الذين كانوا يضعون الكمامات خلال حفل في قصر الشعب في العاصمة بكين.

وأضاف "حققنا بسرعة نجاحاً أولياً في حرب الشعب ضد فيروس كورونا. نحن نقود العالم في رحلة التعافي الاقتصادي ومكافحة كوفيد-19".

وسجّلت الصين 4634 وفاة بكوفيد-19 وقد احتوت السلطات المرض في البلاد بشكل واسع. ويتمّ إحصاء بعض الإصابات فقط في شكل يومي.

ووجه شي نقداً إلى المشككين في الإجراءات التي اتخذتها الصين خلال أزمة كورونا، قائلاً إن "التحركات الأنانية وأي تجاوزات وأفعال تخلط بين الصواب والخطأ" تخاطر بإلحاق الضرر بأنحاء العالم.

وعرضت الصين لقاحات محلية ضد فيروس كورونا.

وتعلّق الصين آمالا كبيرة على لقاحات محتملة من إنتاج الشركتين الصينيتين "سينوفاك بايوتك" و"سينوفارم" معروضة في المعرض التجاري في بكين هذا الأسبوع.

ولم يطرح أي منها في السوق حتى الآن، لكن منتجيها يأملون أن تتم الموافقة عليها بعد انتهاء تجارب المرحلة الثالثة التي تعتبر مهمة جداً، في وقت مبكر من نهاية العام.

واللقاحات المحتملة المعروضة هي بين نحو عشرة لقاحات في أنحاء العالم دخلت المرحلة الثالثة من التجارب التي عادة ما تكون الخطوة الأخيرة قبل موافقة السلطات الصحية.