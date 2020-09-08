تاج محل يعيد فتح أبوابه رغم تفشي كورونا في الهند

يعيد تاج محل، أبرز معلم سياحي في الهند، فتح أبوابه أمام الزوار في 21 سبتمبر، مع اعتماد تدابير صحية جديدة، بعد إغلاق لأكثر من ستة أشهر بسبب أزمة «كوفيد-19»، على ما أعلنت السلطات، اليوم الثلاثاء، رغم التفشي المتسارع للوباء في البلاد.

وقال المدير المساعد في وزارة السياحة، في ولاية أوتار براديش شمال الهند، أميت سريفاستافا: إن «تاج محل سيعيد فتح أبوابه في 21 سبتمبر».

وأضاف: «سنطبق كل البروتوكولات المرتبطة بمرض»كوفيد-19«، من بينها وضع الكمامة والتباعد الجسدي».

وأوضح، أن عدد الزوار المسموح به سيقتصر على خمسة آلاف يومياً، فيما كان المعدل يصل إلى 20 ألف زائر في اليوم سابقاً.

وكان معلم تاج محل، وهو ضريح ضخم من الرخام، بناه الإمبراطور المغولي شاه جاهان تكريماً لذكرى زوجته ممتاز محل، التي توفيت سنة 1631، قد أغلق أبوابه أواسط مارس بسبب الوباء.

وقد باتت الهند، ثاني أكثر بلدان العالم تعداداً بالسكان مع 1.3 مليار نسمة، البلد الذي يسجل ثاني أكبر عدد من الإصابات في العالم بـ«كوفيد-19» (4.2 مليون إصابة) خلف الولايات المتحدة، بعدما تخطت البرازيل.



