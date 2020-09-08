حول العالم.. إصابات كورونا تتجاوز 27.3 مليون

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا، أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 27.3 مليون، صباح اليوم الثلاثاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأميركية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 27 مليوناً و339 ألف حالة.

كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 18.3 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات 892 ألفاً.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند، ثم البرازيل، وروسيا، وبيرو، وكولومبيا، وجنوب أفريقيا، والمكسيك، وإسبانيا، والأرجنتين، وتشيلي، وإيران، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وبنجلاديش.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والهند، والمكسيك، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وفرنسا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



