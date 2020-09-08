جولة محادثات جديدة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي مع انحسار التفاؤل

يعتزم المفاوضون البريطانيون والأوروبيون عقد المزيد من المحادثات اليوم الثلاثاء بشأن طبيعة العلاقات بين الجانبين عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ظل انحسار التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق في أعقاب إعلان بريطانيا اعتزامها طرح تشريع يمكن أن يلغي جزءاً من اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

كانت بريطانيا قد أكدت أمس الاثنين اعتزامها اتخاذ "خطوات محدودة ومحسوبة لتوضيع بنود محددة في برتوكول أيرلندا الشمالية في القانون المحلي".

كما غيمت سحب أخرى فوق الجولة الثامنة المنتظرة للمفاوضات الأوروبية البريطانية والمقرر استمرارها 3 أيام، عندما قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إن بريطانيا ستنهي المحادثات في منتصف أكتوبر المقبل حتى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول هذا الموعد، وأن الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق سيظل نتيجة "جيدة" بالنسبة لبريطانيا.

وقال جونسون في بيان مكتوب "إذا لم نتمكن من الاتفاق بحلول هذا الموعد، لا أرى أنه سيكون هناك اتفاق للتجارة الحرة بيننا، وعلينا القبول بذلك والمضي قدماً".

وأضاف أنه مازالت هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق إذا كانت بروكسل (المفوضية الأوروبية) مستعدة "لإعادة التفكير في مواقفها الحالية".

وفي برلين مازال ستيفان زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية متفائلاً بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع بريطانيا وقال إنه يمكن اتمام المحادثات بنجاح إذا قدمت بريطانيا تنازلات في موضوعات المصائد وقواعد المنافسة العادلة.



