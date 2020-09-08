فرنسا تسجل 4203 حالات إصابة جديدة بكورونا

سجلت فرنسا، أكثر من 4000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، مع تواصل ارتفاع معدل الإصابات اليومية خلال الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة الفرنسية القول، إن عدد الحالات التي ثبت معملياً إصابتها بفيروس كورونا ارتفع بواقع 4203 حالة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 328 ألفاً و980 حالة.

وقد سجلت فرنسا زيادة في أعداد المصابين بالفيروس خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 47 ألفاً و955 حالة.