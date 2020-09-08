مصر: حالات الشفاء من كورونا تصل إلى 79 ألف

قالت وزارة الصحة المصرية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تجاوز 100 ألف.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إنه تم تسجيل 178 حالة إصابة جديدة و11 وفاة.

وأضاف المتحدث أن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الاثنين هو 100041 حالة من ضمنهم 79008 حالات تم شفاؤها و5541 حالة وفاة".

كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس تشمل حظر التجول ليلاً وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما، لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.