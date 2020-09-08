مقتل 10 مدنيين في هجمات لبوكو حرام شرق نيجيريا

قُتل عشرة مدنيين في شمال شرق نيجيريا في هجمات شنها على قراهم مقاتلون من جماعة بوكو حرام الإرهابية، بحسب ما أعلنت ميليشيا موالية للحكومة.

وقال باباكورا كولو المسؤول عن إحدى هذه الميليشيا، إن عناصر من بوكو حرام شنوا هجوماً على قرية كرماري الواقعة على بُعد 40 كيلومتراً من مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو، وقتلوا أربعة من سكّان القرية بينما كان هؤلاء يغطّون في النوم.

ووفقاً لابراهيم ليمان العضو في الميليشيا نفسها فإنّ المهاجمين قتلوا هؤلاء القرويين الأربعة من دون أن يستخدموا أسلحتهم النارية، وذلك كي لا يلفتوا انتباه القوات العسكرية المتمركزة على مقربة من القرية.

وفي قرية أخرى تقع على مشارف مايدوغوري شن عناصر من بوكو حرام هجوماً مماثلاً على منازل أربعة مدنيين فقتلوا ثلاثة منهم حرقاً بالنار والرابع بالسلاح الأبيض، بحسب ما أفادت مصادر محلية.

وعلى مقربة من مدينة مايدوغوري قتل مزارعان أثناء عملهما في حقلهما وخطف آخرون عديدون على أيدي عناصر من الحركة الإرهابية، وفق مصادر محلية.