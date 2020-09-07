«الجامعة» تبحث الأزمات السياسية على الساحة العربية

القاهرة (الاتحاد)

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الدورة العادية 154 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، التي انطلقت أمس، بمقر الجامعة بالقاهرة، للتحضير لاجتماعات المجلس على مستوى وزراء الخارجية غداً الأربعاء.

وترأس وفد الدولة السفير خليفة شاهين المرر، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، وضم هاني بن هويدن من وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وبحث المندوبون الدائمون برئاسة فلسطين خلفاً لسلطنة عُمان، البنود المدرجة على جدول أعمال المجلس، وإعداد مشاريع القرارات الخاصة بها ورفعها لوزراء الخارجية لمناقشتها واعتمادها. وتضمن مشروع جدول الأعمال عدداً من البنود السياسية والأمنية والاجتماعية والصحية والإدارية التي تهم العمل العربي المشترك،

وفى مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات التي شهدتها التطورات الأخيرة، وتطورات الوضع في ليبيا وبقية الأزمات السياسية على الساحة العربية. كما تضمن جدول الأعمال موضوعات اجتماعية وصحية منها التعاون العربي في مجال التصدي لجائحة «كوفيد- 19»، والاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف في وضع اللجوء والنزوح وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، ودراسة عربية حول العنف المسلط ضد كبار السن.

وأكد المندوبون الدائمون بجامعة الدول العربية، التضامن مع السودان لمواجهة أضرار السيول والفيضانات ودعم القضية الفلسطينية والتأكيد على مركزيتها بالنسبة للأمة العربية.

ودعت سلطنة عُمان، رئيس الدورة السابقة، في الكلمة التي ألقاها نائب المندوب الدائم للسلطنة المستشار بدر بن هلال البوسعيدي إلى التضامن العربي مع الشعب السوداني لتجاوز محنته جراء السيول والفيضانات التي خلّفت أضراراً جسيمة وخسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، معرباً عن أمله في أن يسهم اتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى بين حكومة السودان وعدد من الفصائل المسلحة في تحقيق السلام والأمن والاستقرار في السودان، ويحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني الشقيق.

وأكد على ثوابت سلطنة عُمان الداعية لوحدة الدولة الليبية ودعم ركائز الاستقرار والأمن، ودعوة جميع الأشقاء العرب إلى دعم جهود الأطراف الليبية في تحقيق السلام والاستقرار،

مشدداً على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس كعاصمة لدولة فلسطين.

وأشار البوسعيدي خلال كلمته إلى انفجار مرفأ بيروت في لبنان، وإعلان التضامن العربي من خلال الجامعة والوقوف إلى جانب لبنان، وتلبية ما يطلبه من احتياجات ومساعدات في إطار الجهود الرامية لتخفيف الأزمة الناجمة عن الانفجار.