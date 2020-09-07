الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على رجلي أمن بتونس

أبوظبي (وام)

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف رجلي أمن في الجمهورية التونسية، وأدى إلى مقتل أحدهما، وإصابة الآخر.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان أصدرته أمس، أن دولة الإمارات تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الأعمال الإرهابية والإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحية، جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصاب.

وأعلنت السلطات التونسية، أمس، أنها أوقفت 7 أشخاص، خلال التحقيق في مقتل أحد عناصر الحرس الوطني، خلال الهجوم الإرهابي.

وقال حسام الدين الجبابلي، الناطق باسم الحرس: «إن دورية أمنية تضم اثنين من أعوان الحرس الوطني تعرّضت للاعتداء بسكين من طرف إرهابي في وسط مدينة سوسة»، على بعد 140 كيلومتراً جنوب العاصمة تونس.

وأضاف: «إن واحداً منهما استشهد، والثاني مصاب بجروح في المستشفى»، وأوضح الناطق باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني، أن الأخير «حالته مستقرة».

وكشف الجبابلي أن قوات الأمن لاحقت المهاجمين، الذين استولوا على سيارة الدورية وأسلحة الضحيتين، مشيراً إلى أن «ثلاثة إرهابيين قُتلوا في تبادل إطلاق نار». وأكد استعادة قوات الأمن السيارة والأسلحة.

وأشار الجبابلي إلى أنه «حتى اللحظة تم الاستماع لـ43 مشتبهاً في علاقتهم بالعملية الإرهابية، وتم احتجاز 7 أشخاص من بينهم زوجة إرهابي» وشقيقان له.

وتابع الجبابلي: «في ما يتعلق بالشقيقين، فإن المعطيات الأمنية أثبتت أنهما كانا على اتصال مع صفحات أجنبية، وتلقيا تدريباً في كيفية الطعن والتسميم».

وجاء هذا الهجوم الجديد على الشرطة في المدينة، التي وقعت فيها إحدى الهجمات الدامية التي هزت البلاد في عام 2015، بعد ثلاثة أيام من تولي الحكومة الجديدة السلطة، إثر توتر سياسي شهدته تونس.

ومن جانبه، نفى وزير السياحة التونسي الحبيب عمار، أي تأثير للعملية الإرهابية، في مدينة سوسة، أبرز الوجهات السياحية في تونس، على القطاع السياحي في الجهة.

وقال الوزير، في رده على الصحفيين، أثناء زيارته للمنطقة السياحية في المدينة: «العملية الإرهابية لم تؤد إلى أي إلغاء للحجوزات الداخلية، أو الإقامات الحالية في النزل».

وأضاف عمار: «هي عملية إرهابية فاشلة، وليس لها تأثير على القطاع».

ولم يتعد عدد السياح الأجانب حتى شهر أغسطس الماضي، بحسب أرقام الوزارة، سبعين ألفاً، منذ إعادة فتح الحدود أمام الرحلات الدولية في 27 يونيو الماضي، بعد فترة إغلاق امتدت لأكثر من ثلاثة أشهر.

وقال الوزير: «تأثير كوفيد- 19 على القطاع السياحي كان كبيراً، ويتوقع أن يستمر لأشهر، لكن نحن متأكدون من أن القطاع سيستعيد عافيته سريعاً بمجرد انتهاء الجائحة».

وبحسب بيانات البنك المركزي تراجعت عائدات السياحة التونسية بنسبة فاقت 60 في المئة العام الجاري، حتى شهر أغسطس، مقارنة بالفترة ذاتها من 2019، والذي شهد تدفق عدد قياسي من السياح فاق التسعة ملايين.

«التعاون الخليجي»: نتضامن مع تونس ضد الإرهاب

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الهجوم الإرهابي الذي استهدف رجُلي أمن في الجمهورية التونسية، وأسفر عن مقتل أحدهما، وإصابة الآخر.

وأعرب الأمين العام للمجلس عن خالص تعازيه ومواساته لأهالي الضحية، وتمنياته للمصاب الشفاء العاجل، وعن تضامن مجلس التعاون مع الجمهورية التونسية في محاربة الإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها.

وأكد الأمين العام مواقف المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه أشكاله وصوره كافة، ورفضه دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.

«داعش» يتبنى استهداف الشرطيين

أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي، أمس، عبر وكالة أعماق الإخبارية، تبنيه الهجوم الذي نفذ في مدينة سوسة السياحية في شرق تونس، وأودى بأحد عناصر الحرس الوطني.

واكتفى التنظيم بإعلان مقتل أحد أفراد القوات الأمنية في الهجوم، الذي نفذه إرهابيون من التنظيم، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأكدت وزارة الداخلية «القضاء على الإرهابيين الثلاثة»، وبينهم شقيقان، في «تبادل إطلاق النار». ولم يكن هؤلاء الإرهابيون معروفين لدى السلطات.