ترامب يؤكد أهمية «معاهدة السلام»

الرياض، واشنطن (وكالات)

رحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفتح المجال الجوي السعودي أمام جميع الرحلات من وإلى الإمارات، مؤكداً، في اتصال هاتفي مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أهمية الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.

وبحث الجانبان سبل تعزيز الأمن والازدهار في المنطقة.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن تقدير المملكة للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأميركية لإحلال السلام، مؤكداً حرص المملكة على الوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية لإحلال السلام، وهو المنطلق الأساسي لجهود المملكة، وللمبادرة العربية للسلام، حسبما أكدت وكالة الأنباء السعودية «واس».

وكانت السعودية أكّدت، يوم الأربعاء الماضي، أنّها وافقت على السماح لجميع الرحلات الجوية القادمة لدولة الإمارات والمغادرة منها بعبور أجوائها.

وكان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان كتب على «تويتر»: «إن مواقف المملكة الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، لن تتغير بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى الدول كافة». وتابع: «كما أن المملكة تقدر جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم وفق مبادرة السلام العربية».

وبحسب بيان للبيت الأبيض، أشاد ترامب خلال الاتصال الهاتفي بالخطوة السعودية، وأكّد على أهمية الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، وبحث مع العاهل السعودي «سبل تعزيز الأمن والازدهار» في المنطقة.

وأعلنت الإمارات، منتصف الشهر الماضي، عن التوصل إلى معاهدة السلام مع إسرائيل. وبموجب المعاهدة، علّقت إسرائيل خطط ضم أراضٍ فلسطينية، في خطوة لاقت ترحيباً من العواصم الغربية والعربية الرئيسة التي أكدت أنه يعزز الآمال بتحقيق السلام في المنطقة وينقذ حلّ الدولتين.

ودعت الإمارات والولايات المتحدة القادة الفلسطينيين إلى الانخراط مجدداً مع نظرائهم الإسرائيليين، في مفاوضات تهدف إلى تحقيق السلام».

وقوبلت «معاهدة السلام» بترحيب عالمي من قبل العواصم الرئيسة في العالم، فيما وصفها كثير من القادة حول العالم بـ«التاريخية»، مؤكدين أن تُشكل بداية لشرق أوسط أكثر أمناً واستقراراً.