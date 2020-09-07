البرلمان الصربي يهنئ الإمارات بـ«المعاهدة»

بلجراد (وام)

أعرب نائب رئيس البرلمان الصربي، فلاديمير مارينكوفيتشد، عن خالص تهانيه بالتوصل إلى معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات وإسرائيل.

ورحب مارينكوفيتشد، بوفد المجلس العالمي للتسامح والسلام، برئاسة معالي أحمد الجروان رئيس المجلس، في مقر البرلمان الصربي في العاصمة الصربية بلغراد.

وأكد المسؤول الصربي دعم بلاده وبرلمانها لجهود المجلس الحثيثة في نشر التسامح والسلام حول العالم، كما أشاد بدور البرلمان الدولي للتسامح والسلام، أحد أهم أجهزة المجلس، والدور الكبير الذي يقدمه من حشد الجهود البرلمانية لرفع قيم التسامح والسلام بين الشعوب كافة.

وانضم مارينكوفيتشد رسمياً، بصفته ممثلاً عن صربياً، لعضوية البرلمان الدولي للتسامح والسلام، الذي يجسد واحداً من أكثر البرلمانات تخصصاً بعضوية خمسة وسبعين ممثلاً من البرلمانات الوطنية من جميع أنحاء العالم، والمكرس حصرياً لتعزيز التسامح والسلام الدولي.

وأطلع الجروان مارينكوفيتشد على مزيد من التفصيل حول عمل المجلس وبرلمانه الدولي وجمعيته العمومية، وتبادل الجانبان الآراء والمعلومات حول الأنشطة الحالية والمستقبلية للمجلس. ورحب الجروان، خلال اللقاء الذي حضره مبارك سعيد أحمد برشيد الظاهري، سفير الإمارات لدى صربيا، باستمرار البرلمان الصربي في دعم نشر قيم التسامح والسلام.

وهنأ الجروان قيادة صربيا وبرلمانها الوطني وشعبها على اتفاق التطبيع الاقتصادي مع كوسوفو، الذي تم التوصل إليه مؤخراً، وجرى توقيعه في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، مؤكداً أن المجلس يقدر عالياً جهود جميع البلدان لتحقيق التسامح والسلام والوئام، لما فيه خير الشعوب كافة، وتحقيق التنمية والازدهار والرخاء حول العالم.