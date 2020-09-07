إسرائيل تتوقع تبادلاً تجارياً مع الإمارات بـ4 مليارات دولار سنوياً

القدس (وكالات)

توقع وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين، أمس، أن يبلغ حجم التجارة بين إسرائيل والإمارات أربعة مليارات دولار سنوياً، بعد الإعلان عن «معاهدة السلام وإقامة علاقات اعتيادية بين الإمارات وإسرائيل، بوساطة أميركية.

وكانت الإمارات قد قررت إلغاء قانون المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل، فيما أكد مسؤولون من البلدين أنهم يدرسون التعاون في مجالات الدفاع والطاقة والطب والسياحة والتكنولوجيا والاستثمار المالي. ووقع عدد من الشركات الإسرائيلية والإماراتية اتفاقات منذ الإعلان عن إقامة العلاقات الثنائية.

وقال إيلي كوهين لإذاعة ريشت بيت الإسرائيلية: «في غضون ثلاثة إلى خمسة أعوام، سيصل حجم التجارة بين إسرائيل والإمارات إلى أربعة مليارات دولار».

وذكر متحدث باسم كوهين، وهو وزير اقتصاد سابق، أن الرقم الذي ذكره للتجارة السنوية.

وأفادت الناقلة الإسرائيلية «يسرائير»، أمس، بأنها حجزت أماكن لرحلات تجارية، استعداداً لرحلات سياحية محتملة إلى الإمارات.

ويعتزم رئيسا أكبر بنكين في إسرائيل زيارة الإمارات خلال الشهر الجاري، في أول زيارات من نوعها منذ الإعلان «معاهدة السلام».

ووقع محافظ مصرف الإمارات المركزي، ورونن بارتس مدير عام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مذكرة تفاهم للتعاون المستقبلي في القطاع المصرفي والمالي. واتفق الجانبان، خلال لقاء جمعهما الأسبوع الماضي في أبوظبي، على تشكيل مجموعات عمل ولجان ثنائية لتسهيل الأعمال المصرفية بين الإمارات وإسرائيل، وذلك بحضور مائير بن شابات مستشار ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

ومن جانبه، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالتوقيع على مذكرة التفاهم الأولى بين إسرائيل والإمارات، في القطاع المصرفي والمالي. وقال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه: «إن هذه التفاهمات ستساعدنا في دفع الاستثمارات قدماً».

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد الزيارة التاريخية التي أجراها وفد أميركي وإسرائيلي مشترك، في رحلة جوية مباشرة هي الأولى من تل أبيب إلى أبوظبي، في إطار بحث التعاون بين البلدين بعد إبرام معاهدة السلام.

وأكدت الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل، في بيان ثلاثي مشترك الأسبوع الماضي، بدء مناقشة آفاق التعاون الثنائي في المجالات الرئيسة، التي تشمل الاستثمار، والتمويل، والصحة، وبرنامج الفضاء المدني، والطيران المدني، والسياسة الخارجية والشؤون الدبلوماسية، والسياحة والثقافة، لتكون النتيجة إقامة تعاون واسع بين دولتين، هما من أكثر اقتصادات المنطقة ابتكاراً وديناميكية.

وبدأ الوزراء من الإمارات وإسرائيل من مختلف القطاعات، ولا سيما في الشؤون الخارجية والأمن الغذائي، مناقشاتهم الرسمية الأولى حول فرص وآفاق التعاون الثنائي، بحسب البيان المشترك، الذي أكد وجود تعاون في الأبحاث الطبية والصحية، أملاً في أن تؤدي إلى علاج لـ«كوفيد-19».