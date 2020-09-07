خادم الحرمين وماكرون يبحثان جهود مجموعة العشرين في مواجهة كورونا

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، جهود مجموعة العشرين في مواجهة وباء كورونا المستجد.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن العاهل السعودي والرئيس الفرنسي ناقشا، خلال مكالمة هاتفية، جهود مجموعة العشرين ضمن جداول العمل التي طرحتها المملكة للعمل على ما فيه منفعة للشعوب ودعم الاقتصاديات ومساندة الأنظمة الصحية لمواجهة آثار جائحة كورونا.

واستعراض الجانبان، خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

ونوه الرئيس الفرنسي بمستوى العلاقات بين البلدين، مشيدا بجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام.

بدأت المملكة رئاستها لاجتماعات مجموعة العشرين منذ 1 ديسمبر عام 2019م. وستستمر في استضافة لقاءات المجموعة حتى أواخر شهر نوفمبر عام 2020م وذلك انتهاءً بانعقاد قمة قادة المجموعة في العاصمة السعودية الرياض خلال 21-22 نوفمبر عام 2020م. وقررت المملكة تنسيق أعمال مجموعة العشرين تحت شعار "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع".