بريطانيا قلقة من ارتفاع الإصابات بكورونا

قال مسؤول طبي بريطاني كبير، اليوم الاثنين، إن الزيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد تثير قلقاً كبيراً.

وأضاف جوناثان فان-تام نائب كبير أطباء إنجلترا إن الناس "استرخوا أكثر مما يجب" خلال الصيف.

وأكد "علينا أن نبدأ في أخذ هذا بشكل جدي جداً من جديد"، منبها الناس إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات.

وأفادت بيانات حكومية بأن بريطانيا سجلت، اليوم الاثنين، 2948 إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19 في ثاني أكبر زيادة تسجل خلال 24 ساعة منذ مايو الماضي.

وأوضح فان-تام أنه "إذا لم نتوخ الحرص، فسنواجه موقفاً صعباً. الناس استرخوا أكثر مما يجب".

وشهدت حالات الإصابة اليومية ارتفاعاً بلغ نحو ألف حالة خلال شهر أغسطس الماضي، لكنها بدأت في الزيادة في الأيام القليلة الماضية. وزادت قدرة بريطانيا على الفحص منذ بلوغ الموجة الأولى من التفشي ذروتها في وقت سابق هذا العام.