العراق يعيد فتح المطاعم ويستأنف المسابقات الرياضية

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أن العراق سيعيد فتح المطاعم والفنادق ويستأنف المسابقات الرياضية دون جماهير.

وقال الكاظمي، في بيان، إنه تمت "الموافقة على فتح المنافذ الحدودية البرية أمام الحركة التجارية (حصراً) طوال أيام الأسبوع، لتأمين حاجة الأسواق المحلية". وأضاف أن على المطاعم وفنادق الخمسة نجوم تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية.

وسيكون استئناف المسابقات الرياضية بحلول 12 سبتمبر الجاري. وأوضح الكاظمي أن المؤسسات الحكومية يمكنها أن تعيد ما يصل إلى 50 بالمئة من العاملين.

كانت وزارة الصحة قد قالت إن العراق سجل أكبر زيادة يومية في الإصابات بفيروس كورونا يوم الجمعة برصد 5036 حالة.

وأوضحت الوزارة أنها سجلت 4314 إصابة جديدة، اليوم الاثنين و77 وفاة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 264684 وإجمالي الوفيات إلى 7589.

وقال الكاظمي إنه سيسمح للمفوضية العليا للانتخابات بفتح مراكز تسجيل الناخبين مع استثناء موظفي المفوضية من إجراءات الحظر.