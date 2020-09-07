بريطانيا تفرض حجراً صحياً على القادمين من 7 جزر يونانية

أضافت بريطانيا، اليوم الاثنين، سبع جزر يونانية إلى قائمة مناطق يتعين على القادمين منها الخضوع للحجر الصحي عند دخول بريطانيا في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير النقل البريطاني جرانت شابس، في إفادة أمام البرلمان، إن تحسين إتاحة البيانات يعني أن بإمكانه الآن تحديد القواعد على أساس كل جزيرة على حدة اعتمادا على معدلات الإصابة بكوفيد-19.

وأضاف أن القادمين من جزر ليسبوس وتينوس وسيريفوس وميكونوس وكريت وسانتوريني وزاكينثوس سيخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يوما لدى وصولهم إلى بريطانيا ابتداء من الساعة 0300 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء.

كان الإعلان جزءا من سياسة جديدة تسمح بتطبيق قواعد مختلفة على جزر مختلفة داخل الدول.

وأوضح الوزير «لأول مرة، لدينا البيانات والقدرة على إضافة وإزالة جزر معينة للحجر الصحي مع توفير أقصى قدر من الحماية للجماهير في المملكة المتحدة».

كان وزير الصحة مات هانكوك قد قال، في وقت سابق اليوم، إن بريطانيا تدرس سبلا لتقليل فترة الحجر الصحي ربما من خلال مطالبة المسافرين بإجراء اختبار بعد ثمانية أيام من الوصول.