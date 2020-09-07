مجلس التعاون الخليجي يدين الهجوم الإرهابي في تونس

دان معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الاثنين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف رجُلي أمن في الجمهورية التونسية وأسفر عن مقتل أحدهما، وإصابة الآخر.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون، في بيان، عن خالص تعازيه ومواساته لأهالي الضحية، وتمنياته للمصاب بالشفاء العاجل، وعن تضامن مجلس التعاون مع الجمهورية التونسية في محاربة الإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار على أراضيها.

وشدد الحجرف على مواقف المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذ أشكاله وصوره كافة، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.



