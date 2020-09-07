مقتل خمسة جنود صوماليين في هجوم بسيارة مفخخة

قتل خمسة جنود صوماليين، اليوم الاثنين، في هجوم بسيارة مفخخة في الصومال، على ما أفاد مسؤولون أمنيون.

وأصيب مستشار عسكري أميركي بجروح خطيرة في الهجوم الإرهابي.

وفجّر المهاجم سيارة محملة بالمتفجرات عند مدخل قاعدة عسكرية في قرية «جاناي عبد الله» على بعد 60 كلم خارج مدينة كيسمايو الساحلية في جنوب البلاد.

وقال محمد عبد الله المسؤول الأمني المحلي إنّ قوات الأمن أطلقت النار على السيارة لكن تعذر إيقافها.

وأعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم.

وشهد الصومال حرباً أهلية إثر سقوط نظام سياد بري في العام 1991.

في أغسطس الماضي، قُتل عشرة مدنيين وشرطي في هجوم شنّه مسلّحون من حركة الشباب المتشددة على فندق يطلّ على البحر في العاصمة الصومالية مقديشو بعد تفجيرهم سيارة مفخخة أمامه.

في الشهر نفسه، قتل أربعة أشخاص على الأقل في تبادل لإطلاق النار داخل سجن مركزي في مقديشو بعدما تمكن سجناء من الاستيلاء على أسلحة لحراسه.

وقُتل سبعة أشخاص على الأقل في هجوم منفصل في 8 أغسطس الماضي بعدما انفجرت سيارة مفخخة في قاعدة عسكرية في مقديشو، حيث يتمركز أفراد من الجيش الصومالي.

وفي يوليو، نجا قائد الجيش الصومالي الجنرال اودوا يوسف راجي من محاولة هجوم انتحاري.