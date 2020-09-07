«الصحة العالمية» تتعاون مع الصين للموافقة على لقاح ضد كورونا

أعلن مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أن المنظمة تتعاون مع الصين بشأن متطلبات الحصول على موافقة دولية على أي لقاح صيني لمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت ماريانجيلا سيماو مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في إفادة صحفية في جنيف، إن «مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين والمقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية يعملان مع السلطات التنظيمية في الصين. نحن على اتصال مباشر، وتبادلنا المعلومات ومتطلبات الموافقة الدولية للقاحات».

كان الرئيس التنفيذي لشركة «سينوفاك» الصينية للتكنولوجيا الحيوية قد قال، أمس الأحد، إن نحو 90 في المئة من موظفي الشركة وأسرهم قد أخذوا لقاحا تجريبيا طورته في إطار برنامج الاستخدام الطارئ للبلاد.

وأودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 889.498 شخصاً في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر الماضي.