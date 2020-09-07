القضاء السعودي يصدر أحكاماً نهائية بحق 8 أشخاص في قضية خاشقجي

قال المتحدث الرسمي للنيابة العامة في السعودية: إن أحكاماً نهائية صدرت بحق المتهمين في مقتل جمال خاشقجي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المتحدث أن «المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت أحكاماً بحق ثمانية أشخاص مدانين، واكتسبت الصفة القطعية، طبقاً للمادة (210) من نظام الإجراءات الجزائية».

وأوضح المتحدث أن «هذه الأحكام، وفقاً لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل، تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 سنة طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي».

وأضاف «قضت الأحكام بالسجن 20 عاماً على خمسة من المدانين حيال كل فرد منهم، وثلاثة من المدانين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات لواحد منهم وسبع سنوات لاثنين منهم».

وأكد المتحدث أن «هذه الأحكام أصبحت نهائيةً واجبة النفاذ، طبقاً للمادة (212) من نظام الإجراءات الجزائية».

وبين المتحدث الرسمي أنه بصدور هذه الأحكام النهائية تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص وفقاً للمادتين (22,23) من نظام الإجراءات الجزائية.