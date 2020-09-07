سلطنة عمان تستأنف الرحلات الجوية الدولية في أكتوبر

قالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، إن سلطنة عمان ستستأنف الرحلات الجوية الدولية في الأول من أكتوبر المقبل.

كانت السلطنة قد أوقفت الرحلات الجوية الدولية في مارس الماضي، في إطار الجهود الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوكالة، في تغريدة على «تويتر»: «أقرت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) تاريخ الأول من أكتوبر 2020 موعداً لفتح الحركة الجوية للرحلات الدولية».

وأوضحت الوكالة أن «الرحلات مجدولة حسب المعطيات الصحية للوجهات المحددة، وحسب الاتفاقيات الثنائية مع شركات الطيران الأخرى».