السعودية ترصد 768 إصابة جديدة بكورونا و886 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، أنها رصدت 768 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس في المملكة إلى 321 ألفاً و456 حالة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 19726 حالة، منها 1430 حالة حرجة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 886 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 297623 شخصاً.

كما أحصت 26 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 4107 حالات.