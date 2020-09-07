فيكتوريا الأسترالية تسجل 41 إصابة جديدة بكورونا

ذكرت ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم الاثنين أنها سجلت تسع وفيات بفيروس كورونا و41 إصابة جديدة خلال 24 ساعة وذلك مقابل خمس وفيات و63 إصابة في اليوم السابق.

وقررت الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد أمس الأحد تمديد العزل العام في عاصمتها ملبورن حتى 28 سبتمبر في ظل تراجع معدلات العدوى اليومية بوتيرة أقل من التوقع.

وباتت فيكتوريا، وهي ثاني أكثر الولايات الأسترالية تعداداً للسكان، بؤرة الموجة الثانية للوباء في البلاد، وسجلت حتى الآن 75 بالمئة من إجمالي عدد الإصابات البالغ 26320 حالة، و90 بالمئة من 762 وفاة.