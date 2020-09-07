خادم الحرمين يبحث مع ترامب أعمال مجموعة العشرين وقضايا المنطقة

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعمال مجموعة العشرين وقضايا المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن الاتصال بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس ترامب تناول الجهود المبذولة ضمن اجتماعات مجموعة العشرين لحماية الأرواح، وسبل العيش لتخفيف آثار جائحة «كورونا»، إلى جانب استعراض لأبرز السياسات التي تم الاتفاق عليها للحد من سلبيات الجائحة على الشعوب والاقتصاد العالمي.

وأكد خادم الحرمين الشريفين، مواصلة رئاسة المملكة لمجموعة دول العشرين في دعم وتنسيق جهود المجموعة لمواجهة آثار الوباء على المستويين الإنساني والاقتصادي.

وحول الأوضاع في المنطقة، أعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن تقدير المملكة للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأميركية لإحلال السلام.