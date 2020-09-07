"قوات التحالف" تدمر طائرة "مفخخة" أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" في بيان أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية.