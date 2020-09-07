بعد اجتياحه اليابان.. إعصار "هايشن" يتجه إلى كوريا الجنوبية

استعدت كوريا الجنوبية لوصول إعصار هايشن، اليوم الاثنين، بعدما ضرب الجزر الجنوبية باليابان لكن دون أن يتسبب في أضرار كبيرة أو سقوط ضحايا على ما يبدو.

وذكرت وكالة الأرصاد الكورية الجنوبية، أن الإعصار الذي تصاحبه رياح تصل سرعتها إلى 144 كيلومتراً في الساعة يتجه شمالاً صوب بوسان ثاني أكبر مدن البلاد.

وتسببت الرياح في قطع الكهرباء عن نحو خمسة آلاف منزل في الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة الكورية بما في ذلك جزيرة جيجو السياحية التي تشهد أمطاراً منذ يوم السبت بلغ منسوبها نحو 50 سنتيمتراً.

وأجلت السلطات قرابة ألف شخص وألغت أكثر من 300 رحلة جوية في عشرة مطارات.

وفي اليابان، قالت محطة إن.إتش.كيه العامة إن نحو 440 ألف منزل في منطقة كيوشو بجنوب غرب البلاد لا تزال بلا كهرباء حتى صباح اليوم الاثنين بعد اجتياح الإعصار للمنطقة.

وأمرت السلطات بإجلاء نحو مليوني متضرر من المنطقة التي لا تزال تتعافى من أمطار غزيرة وفيضانات أودت بحياة 83 فرداً في يوليو.

ويأتي الإعصار هايشن في أعقاب الإعصار مايساك، الذي اجتاح شبه الجزيرة الكورية يوم الخميس، مخلفاً قتيلين على الأقل، كما تسبب في انقطاع الكهرباء مؤقتاً عن آلاف السكان.