البرازيل تسجل 14521 إصابة جديدة بكورونا و447 وفاة خلال 24 ساعة

قالت وزارة الصحة في البرازيل، إنها سجلت 14 ألفاً و521 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و447 وفاة على مدار 24 ساعة.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس منذ ظهور الوباء 4.14 مليون حالة إصابة وفقاً لبيانات الوزارة بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 126650.

وتسجل البرازيل حاليا ثاني أكبر عدد للإصابات والوفيات المرتبطة بالفيروس في العالم.