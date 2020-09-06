قرقاش: بناء مستقبل لائق بأبناء الخليج العربي أولوية لنا جميعاً

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن بناء المستقبل اللائق لأبناء دول الخليج العربي يشكل أولوية، لافتاً إلى أن خطاب الماضي يصلح لمن لا يعنيه المستقبل. وأوضح معاليه أن العمل يجب أن ينصب على المستقبل بكل ما يضمّه من ازدهار واستقرار وطموح.

وقال معاليه في تغريدة بحسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «في خضم الاستقطاب العربي الحالي، ندرك أن مسار دول الخليج العربي نحو بناء المستقبل اللائق بأبنائها هو الأولوية لنا جميعاً». وأضاف: «إن خطاب الماضي يصلح لمن لا يعنيه المستقبل، أما عملنا فيجب أن يضع نصب عينيه المستقبل بكل ما يضمّه من ازدهار واستقرار وطموح».