المكسيك تخوض سباق اللقاحات

مكسيكو سيتي (وكالات)

كشفت منسقة المجموعة العلمية، التي تمثل المكسيك في تحالف ابتكارات التأهب للأوبئة، إستر أوروسكو، أن بلادها تعمل على إنتاج اللقاحات الخاصة بها لـ«كوفيد-19»، ومن الممكن أن يكون أحدها جاهزاً في الربيع المقبل.

وقالت أوروسكو، التي تنسق جهود بلادها وسط السباق العالمي لترويض فيروس «كورونا» الذي أصاب أكثر من 27 مليوناً حول العالم: «إن بحثاً يقوم على فيروس ينقل مرض نيوكاسل بين الطيور هو الأكثر ترجيحاً لإنتاج اللقاح الأول لفيروس كورونا في المكسيك».

وأضافت: «إن اللقاح جاهز لبدء المرحلة الأولى من التجارب على البشر»، معربة عن اعتقادها بأنه سيكون جاهزاً بحلول الربيع أو بداية الصيف».

وقالت: «إن تجارب لقاح شركة أفيميكس ستبدأ بعشرات الأشخاص، وستشهد مرحلة ثانية مشاركة مئات المرضى، في التجارب قبل أن يشارك آلاف المتطوعين في دراسات المرحلة الثالثة والأخيرة».

ولم ترد «أفيميكس»، التي تصنع اللقاحات والمنتجات الدوائية للحيوانات على طلب للتعليق.

وبدأت المكسيك جهداً، على المستوى الدولي، لإقامة تحالفات دبلوماسية وتجارية، لضمان الحصول على 200 مليون جرعة لقاح، ترى أنها ستحتاج إليها لمواجهة المرض، الذي أصاب أكثر من 263 ألفاً وأودى بحياة 66851 على الأقل في الدولة التي تمثل ثاني أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية. وستشارك المكسيك في التجارب السريرية للقاحات الروسية والإيطالية.

وأودى الفيروس بحياة أكثر من 880 ألف شخص، فيما تعافى زهاء 18 مليون مصاب منذ تفشي الجائحة في ديسمبر من العام الماضي.