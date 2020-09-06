التحالف يعترض ويدمر مسيّرة «مفخخة» أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، في بيان صدر الليلة، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة، لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.