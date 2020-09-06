تحذير أميركي من انتشار أكبر لـ«كورونا» خلال الأشهر المقبلة

قال المدير السابق لهيئة الغذاء والدواء الأميركية، سكوت جوتليب، إن «الإجهاد الناتج عن الجائحة» يمثل خطراً إضافياً، مع اقتراب الولايات المتحدة من دخول فصلي الخريف والشتاء، عندما تكون الأمراض المعدية سهلة الانتشار بشكل أكبر.

وأضاف جوتليب في مقابلة مع برنامج «واجه الأمة» الذي تذيعه شبكه ؛سي بي إس" الأميركية ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء مقتطفات منها،اليوم الأحد: «الأشخاص مرهقون.. وقد احتفظوا بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والبقاء في المنزل لفترة طويلة، وتتضرر الشركات الصغيرة».

وذكر أن الجو البارد وقضاء مزيد من الأوقات في أماكن مغلقة يمكن أن يسمح للفيروس بالانتشار بشكل أكثر سهولة خلال الأشهر القادمة.

وعمل جوتليب مديراً لهيئة الغذاء والدواء الأميركية لمدة عامين في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب حتى أبريل 2019.



