الكويت تسجل 619 إصابة جديدة بـ«كورونا» و4 وفيات

سجلت الكويت 619 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 89582 حالة، في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة ليصبح مجموع الحالات 544.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»: إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق شفاء 618 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 80521.