وزير الصحة البريطاني: الزيادة الحادة في حالات «كورونا» «تثير القلق»

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك: إن الزيادة الحادة في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في البلاد، والتي سجلت 2988 حالة، اليوم الأحد، في أعلى قفزة في الإصابات منذ مايو، أمر «يثير القلق». لكن هانكوك قال إن معظم الإصابات كانت لأشخاص أصغر سنا.

وأضاف الوزير «الزيادة في عدد الحالات التي شهدناها اليوم مقلقة... الحالات معظمها بين أناس أصغر سنا. لكننا شهدنا في دول أخرى بأنحاء العالم، وفي أوروبا أن تلك الزيادة في الحالات بين صغار السن تقود إلى زيادة بين كل فئات السكان بوجه عام».

ومضى يقول: إن على الجميع اتباع قواعد التباعد الجسدي للحيلولة دون تفشي العدوى.