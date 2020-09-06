فرنسا تسجل أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بـ«كورونا»

سجلت سلطات الصحة الفرنسية 7071 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، انخفاضاً من 8550 حالة يوم السبت و8975 يوم الجمعة.

والعدد المسجل يوم الجمعة هو أكبر حصيلة يومية للإصابات الجديدة في فرنسا.

وبلغ عدد من نُقلوا للمستشفى بسبب المرض خلال الأيام السبعة الماضية 1704 بينهم 288 في وحدات العناية المركزة.

وارتفع عدد من توفوا بكوفيد-19 في فرنسا بواقع ثلاث حالات إلى 30701.

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 324777.

وقال وزير الصحة أوليفييه فيران يوم السبت إنه ينبغي على فرنسا توخي الحذر لأن عدداً أكبر من الناس سيُنقل إلى وحدات العناية المركزة خلال الأسبوعين القادمين في ضوء زيادة عدد حالات العدوى خلال الأيام القليلة الماضية.